Astrolog: Primul copil al printului Harry si al ducesei Meghan va fi neinfricat si curajos

Băiat sau fată, primul copil al prinţului Harry şi al soţiei sale Meghan va fi neînfricat şi curajos, iar Harry va fi părintele mai răbdător, a declarat astrologul american Charis Milona pentru Reuters, scrie Agerpres.

Dacă Meghan va naşte la sfârşitul lunii aprilie sau în prima săptămână a lunii mai, copilul va fi în zodia Taurului.Însă unele elemente astrologice sunt de asemenea în joc. Jupiter se află în mijlocul tranzitului său în Săgetător, în timp ce planeta Venus va intra în zodia Berbecului săptămâna viitoare, a afirmat astrologul din Los Angeles."Ne uităm la un copil ce se va naşte cu o mulţime de caracteristici puternice - extrovertit, neînfricat, curajos, vivace", a mai spus Charis Milona.

Ducele şi ducesa de Sussex nu au dat publicităţii data la care Meghan ar urma să nască, deşi fosta actriţă americană a declarat în ianuarie că este însărcintă în şase luni. Cuplul a anunţat săptămâna trecută că a decis să nu facă publice detaliile în legătură cu naşterea primului lor copil.



Milona a declarat că deşi Meghan s-a născut în luna august sub semnul zodiacal Leu, ascendentul ei este în Rac. Harry, născut în septembrie în zodia Fecioară, are ascendentul în Capricorn, a mai spus ea.



"Ea este mama perfectă, foarte grijulie. El este tatăl perfect (cu) responsabilitate, foarte onorabil", a spus Milona. "Însă ceea ce am observat în harta astrologică este că, în calitate de părinţi, prinţul Harry va avea mai multă răbdare decât Meghan", a adăugat ea.