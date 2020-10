Atac acid la Guvern: Cine o sa plateasca, de fapt, factura pentru racordarea noilor consumatori la rețeaua de gaze

Costurile de care vor fi scutiţi cei care se vor racorda la reţeaua de gaze vor fi suportate de fapt de toţi consumatorii în facturile finale, iar în unele cazuri e vorba de milioane de euro, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei şi expert în domeniu. El a criticat în […] The post Atac acid la Guvern: Cine o să plătească, de fapt, factura pentru racordarea noilor consumatori la rețeaua de gaze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.