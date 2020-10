Atac antisemit in Germania - Un student evreu a fost atacat cu lopata in fata unei sinagogi din Hamburg

Un student evreu a fost grav rănit duminică de un tânăr de 29 de ani în faţa unei sinagogi din Hamburg, a informat poliţia, agresiune pe care şeful diplomaţiei a calificat-o drept un act de "antisemitism dezgustător", informează AFP şi dpa preluat de agerpres.

Victima, în vârstă de 26 de ani, a fost atacată în cap cu lovituri de lopată în timp ce se pregătea duminică după-amiază să intre în sinagoga unde avea loc o sărbătoare religioasă, Sucot, potrivit unui comunicat de presă al poliţiei din Hamburg.



Atacatorul, care purta îmbrăcăminte tip camuflaj, a fost arestat. Potrivit dpa, în buzunarul pantalonilor a fost găsită o bucată de hârtie cu o svastică.



Victima, care a reuşit să se adăpostească şi a fost preluată pentru primul ajutor de către trecători, a fost apoi spitalizată.



Ministrul german de externe Heiko Maas a denunţat imediat pe Twitter "antisemitismul dezgustător" căruia "trebuie să ne opunem cu toţii".



Liderul Congresului Evreiesc Mondial Ronald Lauder a deplâns de la New York "un act de teroare violent, antisemit".



Preşedintele Conferinţei germane a rabinilor ortodocşi, Avichai Apel, a numit atacul "un nou şoc pentru comunitatea evreiască din Germania"."Este insuportabil să vezi că ura şi violenţa împotriva evreilor continuă să izbucnească pe străzile germane", a afirmat acesta într-un comunicat.



Presupusul agresor a fost arestat de poliţiştii însărcinaţi cu supravegherea sinagogii, dar a dat impresia că este "extrem de confuz", ceea ce a făcut foarte dificilă realizarea unui interogatoriu, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei, citată de dpa. Este vorba de un german originar din Kazahstan, conform sursei citate.



Comunitatea evreiască din Hamburg a sărbătorit în această duminică Sucotul, cunoscută şi sub denumirea de "sărbătoarea corturilor". Potrivit presei germane, sinagoga era plină de credincioşi.



Atacul a avut loc la aproape un an după atentatul eşuat din 9 octombrie 2019 asupra unei sinagogi din Halle cu prilejul sărbătorii Yom Kippur, cea mai mare sărbătoare evreiască. Neputând să intre în clădire, agresorul a ucis atunci o trecătoare şi apoi un tânăr într-un snack bar.



Într-o ţară bântuită de trecut, autorităţile germane sunt îngrijorate de reapariţia antisemitismului în ultima perioadă, tendinţă alimentată în special de extrema dreaptă.