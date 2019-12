Atac antisemit la New York - Reacția ambasadorului Israelului la București

Ca urmare a atacului antisemit brutal ce a avut loc ieri la New York, soldat cu ranirea grava a cinci evrei, astazi, la ora 17.00, Ambasadorul Statului Israel in Romania, Excelenta Sa David Saranga va participa la o ceremonie speciala de Hanuka in care va vorbi despre atacurile tot mai dese impotriva evreilor.

In cadrul evenimentului, Excelenta Sa va aprinde cea de-a opta lumanare de Hanuka in Piata Universitatii, alaturi de reprezentantii Comunitatii Evreiesti din Romania.

Cinci oameni, evrei hasidici, au fost înjunghiaţi în locuinţa unui rabin din Monsey, New York, potrivit poliţiei şi Consiliului pentru Afaceri Publice al Evreilor Ortodocşi, relatează CNN, potrivit news.ro

Victimele au fost transportate la spitalele din apropiere.

Unul dintre martori, Aron Kohn, a declarat reporterilor că l-a văzut pe suspect intrând în locuinţa rabinului şi scoţând un cuţit care arăta ”aproape de mărimea unei cozi de mătură”.

”A spus ceva, dar nu am auzit ce”, a declarat Kohn, adăugând că în clădire se aflau cel puţin 100 de oameni şi că ”rabinul aprindea lumânarea” în a şaptea noapte de Hanuka.

Autorităţile efectuează încă cercetări la faţa locului, a declarat şeful poliţiei din Ramapo, Brad Weidel, într-o conferinţă de presă.

Acesta a spus că suspectul, descris ca un bărbat înalt, de culoare, a fost prins de poliţie.

Guvernatorul din New York, Andrew Cuomo, a spus că atacul ”este cel mai recent dintr-o serie de atacuri împotriva membrilor comunităţii evreieşti care au avut loc în New York în această săptămână”.

”Vreau să spun foarte clar: antisemitismul şi bigotismul de orice fel sunt contrare valorilor noastre de incluziune şi diversitate şi avem toleranţă zero faţă de asemenea acte de ură”, a afirmat guvernatorul într-un comunicat.

Procurorul general al statului New York, Letitia James, a spus că ”există toleranţă zero pentru actele de ură de orice fel şi vom continua să minitorizăm această situaţie oribilă”.

Într-o declaraţie la CNN, preşedintele Israelului, Reuven (Ruvi) Rivlin a declarat că este ”şocat şi indignat” de acest atac.

”Ne rugăm pentru o recuperare rapidă a răniţilor. Creşterea antisemitismului nu este doar o problemă evreiască şi în mod sigur nu doar o problemă a statului Israel. Trebuie să colaborăm pentru a confrunta acest rău, care îşi ridică din nou capul şi este un pericol real la nivel mondial”, potrivit comunicatului preşedintelui Rivlin.

Săptămâna trecută, primarul din New York, Bill de Blasio, a spus de poliţia va suplimenta numărul patrulelor, după cel puţin opt incidente posibil antisemite care au avut loc într-o săptămână.

După atacul de sâmbătă, primarul a spus că ”multe familii de evrei au legături apropiate cu Monsey. Nu putem supaestima teama pe care o simt acum aceşti oameni”.

”Nu vom permite ca aceasta să devină noua normalitate. Vom folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziţie pentru a opri aceste atacuri o dată poentru totdeauna”, a scris primarul pe Twitter.

Acesta a adăugat că poliţia a desfăşurat o prezenţă vizibilă şi în creştere în jurul caselor evreieşti de rugăciune, în comunităţi precum Williamsburg, Crown Heights and Boro Park.