Atac ARMAT in Franta: Un barbat a deschis focul pe strazile din Lyon

atac armat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un atac armat a avut loc in orasul francez Lyon, in urma caruia doua persoane ar fi fost ranite, transmite presa franceza. La acest moment nu exista informatii oficiale legate de persoane decedate. O unitate speciala RAID a Politiei franceze a fost vazuta in apropiere de locul incidentului. Un roman a fost asasinat la comanda in Costa Rica. Cine se afla alaturi de tanar - FOTO, VIDEO Potrivit informatiilor preliminare, o persoana s-a baricadat intr-un apartament din oras, dupa ce a tras in mai multi trecatori din zona. France 3 a transmis initial ca atacatorul este o femeie, dar a corectat ulterior informatia, precizand ca suspectul este un barbat, scrie adevarul. Portalul de stiri Lyon Mag a raport ...