Atac armat in orașul Tampa, SUA: 8 victime

O persoană a fost împuşcată mortal şi alte câteva rănite într-un incident produs marţi noaptea în apropierea unui teren de baschet din oraşul american Tampa, situat în statul Florida, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.

Anchetatorii cred că mai mulţi indivizi aflaţi într-un autovehicul cu geamuri fumurii au tras mai multe focuri de armă în timp ce treceau pe lângă oameni strânşi lângă un teren de baschet.

Un post local afiliat canalului de televiziune ABC a relatat că focurile nu au fost trase la întâmplare şi că au vizat grupul respectiv.

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a decedat la spital din cauza rănilor suferite; alte două persoane sunt în stare critică şi cinci sunt în stare stabilă. Toate victimele au vârste cuprinse între 17 şi 36 de ani.

Anchetatorii din districtul Hillsborough încearcă să afle motivele din spatele atacului. ''O persoană şi-a pierdut viaţa în această noapte din cauza violenţei lipsite de sens. Ne propunem să restabilim pacea în această comunitate şi vom continua să luăm măsuri împotriva celor care cauzează suferinţă'', a declarat şeriful Chad Chronister.

A shooting took place tonight in Tampa, FL at a park that #RodWave manager was at moments before the shooting.. No confirmation on if he was present but it has been confirmed that they were at the same park & it’s reported of at least 3 dead & multiple others being shot..