ATAC armat in Seattle. Se semnaleaza mai multe victime (VIDEO)

O persoană a murit şi alte cinci au fost rănite după ce un individ înarmat a deschis focul în centrul orașului american Seattle, au anunţat joi autoritățile locale, relatează Associated Press preluat de mediafax.

Vezi și: Motivare șocantă a judecătorilor CAB: 'Gheorghe Ursu nu este disident politic pentru că a făcut concedii în străinătate, vizitând toată Europa'

Șeful pompierilor din Seattle, Harold Scoggins, a declarat că autoritățile au început să primească apeluri miercuri în jurul orei 17.00, în legătură cu mai multe victime ale unui atac cu focuri de armă.

O persoană a fost găsită moartă într-o zonă intens tranzitată din centrul orașului, iar alte cinci au fost duse la un spital din Seattle, a spus el.

Șeful poliției, Carmen Best, a spus că cel mai probabil este vorba despre un singur suspect care a fugit de la locul faptei și pe care poliția îl caută. Ea a spus că mai multe unități de poliție, inclusiv omucideri și trupe speciale se află la fața locului.

BREAKING NEWS: Can see medics working on 2 people outside McDonald’s, 1 man on the sidewalk with bullet to his leg outside Macy’s, and officers are speaking to another person down on the ground inside Victrola (inside Macy’s building). @KIRO7Seattle pic.twitter.com/ue3T61WuqM