Atac armat intr-o sinagoga din California, de Pastele evreiesc: Un mort, trei raniti

Un individ a deschis focul sambata intr-o sinagoga din apropiere de San Diego (sudul Californiei). Acesta a omorat o persoana si a ranit alte trei, printre care un rabin. Presedintele american, Donald Trump, a denuntat imediat o "crima motivata de ura", relateaza AFP. Atacul, in ultima zi a festivitatilor de Pastele evreiesc, a vizat comunitatea evreiasca din Poway, un oras cu circa 50.000 de locuitori. "Am avut patru raniti cu o arma de foc, dar una dintre persoane a decedat", a afirmat la canalul de televiziune MSNBC primarul localitatii, Steve Vaus. El a adaugat ca rabinul a fost ranit la mana si ca viata celorlalti raniti nu se afla in pericol. O femeie in v ...