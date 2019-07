Atac armat la New York. O persoana a decedat

Atac armat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi barbati au deschis focul la o petrecere comunitara din Brooklyn, New York, sambata noaptea, ucigand un barbat in varsta de38 de ani si ranind alte 11 persoane, conform unor surse din politie ale New York Post. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 23:00 la evenimentul anual de doua zile "Old Timers Day" pentru persoanele in varsta. Petrecerea era pe final, iar cele cateva mii de persoane care au participat se indreptau spre case. Cei responsabili de violente sunt doi barbati care inca erau cautati de politie duminica. Doua atacuri armate, in Bucuresti si Ilfov! Patru oameni au fost raniti. Unul dintre pistolari este liber! "Nu am auzit niciodata ca 12 persoane sa fie impuscate intr ...