Atac cibernetic asupra Scotland Yard-ului

Poliţia Metropolitană din Londra (Met), cunoscută şi sub numele de Scotland Yard, a raportat sâmbătă că pagina sa web, contul de Twitter şi cel de email au fost ţinta unui atac cibernetic, informează Press Association şi EFE, citate de agerpres. Vineri seara, o serie de mesaje neautorizate, inclusiv unul care solicita eliberarea artistului rap Digga D, au fost trimise de pe contul de Twitter al instituţiei, @metpoliceuk, care are peste un milion de followeri.Potrivit forţelor de securitate, tweeturile, care au fost deja şterse, conţineau un limbaj ofensator, iar mai multe persoane au fost menţionate, printre care rapperul britanic.Un responsabil al Scotland Yard, Roy Smith, a confirmat accesarea neautorizată a contului de Twitter şi a făcut apel să fie ignorate orice mesaje până când contul se va afla din nou sub control oficial.