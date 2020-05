Atac cibernetic in toiul Ramadanului: „Bella Ciao” a rasunat din difuzoarele minaretelor turcești (VIDEO)

Cântecul partizan “Bella Ciao” a răsunat în mai multe moschei din Turcia difuzat de sistemul de megafoane care anunţă chemarea la rugăciune, în urma unui atac informatic care a continuat cu acuzaţii politice şi o anchetă a poliţiei în plin Ramadan, relatează joi EFE, preluată de Agerpres. “Sabotajul a fost realizat de persoane necunoscute care […] The post Atac cibernetic în toiul Ramadanului: „Bella Ciao” a răsunat din difuzoarele minaretelor turcești (VIDEO) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.