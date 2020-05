Atac cu bomba in Egipt - Cel puțin 10 militari au fost uciși sau raniți

Consilierii generali au aprobat, joi, bugetele pentru companiile municipale infiintate de administratia Firea. Potrivit consilierilor USR si PNL - care au votat in bloc impotriva finantatii acestor companii - noile bugete ale Holdingului Municipal sunt uriase si nu exista niciun indiciu ca ele vor fi cheltuite in interesul bucurestenilor.

Taxele si impozitele locale vor creste in Bucuresti cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei, cu 33 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 13 abtineri.

Scaderea semnificativa a poluarii atmosferice in urma masurilor de izolare la domiciliu pentru combaterea transmiterii COVID-19 ar trebui sa permita salvarea a 11.000 de vieti in Europa, potrivit unui studiu publicat joi.

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Suceava, ca nu se poate vorbi de relaxare decat in momentul in care aceasta se poate realiza, iar in acest moment tara noastra nu este in situatia sa se poata relaxa.