Atac cu mașina capcana in estul Libiei - Cel puțin 18 victime

Cel puțin 18 persoane au fost rănite după ce două maşini capcană au explodat în apropierea unei unităţi militare din orașul Derna de pe coasta estică a Libiei, au declarat duminică dimineaţă o sursă medicală şi localnicii pentru Reuters, conform Mediafax.

Locuitorii au declarat că mașinile-capcană au vizat o unitate militară numită Bulahati aparținând forțelor estice ale Armatei Naționale libiene (LNA), situată în centrul orașului.

"Am auzit prima explozie, dar am crezut ca au fost focuri de artificii, apoi am auzit-o pe cea de-a doua", a declarat un localnic pentru Reuters.

"Am găsit oameni în jurul unității militare Bulahati și pe cer se vede un nor de fum negru imens. Apoi am descoperit că erau mașini capcană", a adăugat un altul.