Atac DEVASTATOR a luptatorului Daniel Ghita: Este tara procurorilor incompetenti

Luptatorul roman de K1, Daniel Ghita, a transmis luni un mesaj de revolta dupa cazul unei fete din Bacau violata de un barbat care a facut sex cu 23 de minori. „Ceva normal pentru Romania? 23 de copiii abuzati si violati de un pedofil !? Nu mai iese nimeni in strada? Sa ne aparam copii?Nu mai este vorba de justitie ? Procurorul care a facut rechizitoriu in acest caz, cine este? Nu intereseaza pe nimeni. Legile justitiei sunt importante in campania electorala. Eu, propun, ca toti pedofilii sau cei care violeaza sa fie bagati intr-un catalog de " agresori sexuali " si expusi public, ca orice parinte sa i recunoasca si sa-i identifice. O platforma online unde sa sti daca vecinul este un ...