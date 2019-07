Atac DUR al unui iesean la Klaus Iohannis: 'Nu mai candidati la presedintie, e o palarie prea mare pentru Dumneavoastra'

Klaus IOhannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Domnule Iohannis, nu mai candidati! Functia de presedinte al Romaniei e o palarie prea mare pentru Dumneavoastra", este apelul lansat de fostul europarlamentar iesean Catalin Ivan catre presedintele Klaus Iohannis dupa decizia CCR de ieri, cand magistratii au decis, cu unanimitate de voturi, ca amnistia si gratierea nu pot fi interzise prin lege. "SCRISOARE DESCHISA PRESEDINTELUI ROMANIEI Ati reusit sa va faceti complet inutil poporului roman, pe care ati dovedit ca nu-l iubiti si nici nu-l respectati, de atatea ori, in cei cinci ani de mandat pe care ii incheiati in curand. Poporul roman se confrunta cu o criza majora demografica si de identitate, pribegind nu doar in cele patru zari ...