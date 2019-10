Atac DUR facut de Mihai Chirica: Am citit cu amuzament asa-zisa «rezolutie» a «deputatului zero» Marius Bodea

Mihai Chirica1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul Iasului, Mihai Chirica, lanseaza un atac dur la adresa 'deputatului zeroo'' Marius Bodea. Intr-o declaratie de presa, primarul municipiului Iasi se arata amuzat de rezolutia deputatului zero, Marius Bodea: „Am citit cu amuzament asa-zisa «rezolutie» a «deputatului zero» Marius Bodea in urma declaratiilor mele publice privind sustinerea pe care o acord candidaturii domnului Klaus Iohannis la un nou mandat de presedinte al Romaniei. In lipsa oricarui rezultat pentru comunitatea locala si pentru tara, acest «deputat zero» are o singura preocupare – eu, Mihai Chirica -, atat ca parlamentar platit degeaba din banii iesenilor, cat si ca ete ...