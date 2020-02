Atac dur - Firea nu-l slabește deloc pe Orban: 'Toti premierii europeni sunt preocupati de coronavirus, la noi premierul este interesat de garduri, de șanțuri'

Primarul municipiului Bucureşti, Gabriela Firea, spune că toţi premierii europeni sunt preocupaţi de coronavirus, doar premierul Ludovic Orban este interesat de garduri şi şanţuri. Firea a mai spus că cei doi suspecţi de coronavirus, care au fost aduşi duminică seara în România, sunt cazaţi într-o clădire a Primăriei Capitalei.

Firea a fost întrebată, luni, înainte de şedinţa Comitetului Executiv al PSD, dacă este adevărat că Primăria Bucureşti a asigurat cazarea pentru cei doi români, suspecţi de coronavirus şi care au fost aduşi duminică în ţară.

“Pe acest subiect domnul secretar de stat Raed Arafat face toate comunicările publice, aşa este şi normal şi legal. Pot să confirm doar faptul că atât săptămâna trecută, cât şi în weekend am ţinut permanent legătura cu domnul secretar de stat Raed Arafat în cadrul Comitetului de Situaţii de Urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti şi împreună am luat toate măsurile care se impun. Şi este adevărat că am pus la dispoziţie o locaţie pentru persoanele care trebuie să fie carantinate în această perioadă, timp de 14 zile. Într-adevăr, locaţia a fost pusă la dispoziţie de către Primăria Capitalei, este un secret de serviciu, nu pot să vă dau adresa”, a spus primarul, conform news.ro.

Întrebată dacă a colaborat şi cu premierul Ludovic Orban în această privinţă, Firea a răspuns: “Nu, nu am discutat cu domnul prim-ministru, am discutat cu domnul secretar de stat Raed Arafat şi sincer la ce preocupări are domnul premier demis, garduri, şanţuri, nu cred că este interesat de o situaţie care trebuie să fie gestionată şi la nivelul României. Toţi premierii europeni sunt preocupaţi de coronavirus, la noi în România premierul este interesat de garduri, de şanţuri”.

Firea a mai afirmat că acea clădire are o capacitate de cel mult 100 de persoane.

“Acum sunt carantinate două persoane, nu am voie să spun identitatea acestora şi nici adresa. Avem o capacitate de maxim 100 de persoane, sperăm să nu se ajungă la un număr atât de mare de persoane care să aibă nevoie de o carantină. (…) Ajung acolo persoane care au aflat în zona în care a fost depistat virusul corona şi se întorc în România. Situaţia este gestionată la nivelul secretariatului de stat condus de Domnul Raed Arafat, noi ca membri în Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă dispunem toate măsurile care ne sunt solicitate în cadrul acestui comandament, eu fiind vicepreşedinte la nivel de Bucureşti”, a mai spus primarul Capitalei.

Doi bărbaţi care au fost evacuaţi din China la Berlin au fost aduşi în ţară duminică seară cu o aeronavă de tip C-27J Spartan aparţinând Forţelor Aeriene Române.

Cei doi vor fi testaţi pentru coronavirus, după care vor rămâne încă 14 zile sub supraveghere medicală.