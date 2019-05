Atac dur la adresa lui Dacian Ciolos: ''M-am tinut de nas ca sa te votez, ia-ti salariul de la Bruxelles si taci''

Dacian Julien Ciolos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reactie dura la adresa liderului PLUS, Dacian Julien Ciolos. Concret, dupa ce Alianta 2020 USR-PLUS a obtinut un scor incredibil la alegerile europarlamentare, fostul premier Dacian Ciolos a fost pus la zid de catre Cristian Sima, cunoscut opiniei publice si ca „Brokerul fugar”. Cristian Sima precizeaza ca s-a „tinut de nas” sa-l voteze pe liderul PLUS. „Ciolos e disperat, nu l baga nimeni in seama, pai nu contezi mai nene, usr ul a cistigat singur, tu esti partid nou nu ei, tu esti loser, ei nu. Esti la bruxelles? e ok? ce mai vrei? M-am tinut de nas ca sa te votez, ia ti salariul de la bruxelles si taci, sau invata romana sau franceza bine”, a scris, pe , Cr ...