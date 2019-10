ATAC in Paris: Patru politisti ucisi intr-un atac cu arma alba - VIDEO

atac in Paris google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru politisti au fost ucisi cu lovituri de cutit astazi, in interiorul Prefecturii politiei din Paris, fiind agresati de un angajat care a fost apoi lichidat de fortele de ordine, potrivit presei franceze si AFP. Anchetatorii exploreaza in special pista unui conflict personal. Barbatul inarmat cu un cutit a atacat mai multi politisti. Atacatorul, lichidat in curtea Prefecturii, lucra la Directia de informatii a acestei institutii. Agresiunea a avut loc la inceputul dupa-amiezii, in aceasta cladire emblematica situata in centrul istoric, langa Catedrala Notre-Dame. Atac terorist cu bomba in Turcia. Sapte persoane au decedat si alte 13 sunt ranite Perimetrul din jurul Prefecturi politiei a fost incercu ...