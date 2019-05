Atac la libertatea presei: Mașina unui cunoscut jurnalist de investigații, vandalizata. Recompensa substanțiala pentru prinderea autorilor

1 2

La doar cateva zile dupa ce, la Cluj, se sarbatorea ziua internationala a independentei si libertatii presei, un eveniment de tip mafiot, de razbunare sau de intimidare, a avut loc, impotriva unui cunoscut jurnalist de investigatii. Potrivit Ziar de Cluj, masina jurnalistului Liviu Alexa, patronul televiziunii de stiri NCN si a 16 ziare locale din Romania, a fost vandalizata barbar vineri noaptea de autori inca ramasi necunoscuti. Parcata pe o strada din cartierul Iris, masina a fost gasita distrusa de catre soferul jurnalistului care a sunat imediat la 112. In acest moment, politistii sectiei aferente cartierului, precum si experti de la Criminalistica, efectueaza cercetari la fata locului.

"Am fost amenintat in cariera mea de peste 20 de ani de jurnalism de investigatii de o gramada de oameni. Chiar in ultimii ani, am fost amenintat de oameni puternici, judecatori, sau milionari ca Daniel Metz, un afacerist puternic in zona, sau chiar de presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise. Sunt amenintat in fiecare zi pe facebook cu moartea sau cu bataia de catre diversi combatanti sau sustinatori ai partidelor politice, era o chestiune de timp pana sa se ajunga la asa ceva.

Probabil ca se doreste moartea mea, lichidarea mea fizica.

De la anchete cu Raed Arafat pana la cele cu Cristan Pomohaci, am scris despre toti si i-am criticat pe toti. Nu imi dau seama cine e vinovat de aceasta amenintare, de acest act de vandalism. Insa am speranta ca vom afla si ii asigur pe cei vinovati ca vor plati cu varf si indesat. Multumesc Politiei judetului Cluj pentru promptitudinea cu care au intervenit. Anunt pe aceasta cale si o recompensa de 500 de euro pentru orice informatie relevanta care ma va ajuta sa aflu cine ma vrea mort. Ca de speriat inca nu ma sperie nimeni. Si nu bravez, nu ma voi ascunde, inca cred in tara mea si in Lege", a spus Liviu Alexa, 39 de ani, jurnalist cu 21 de ani in bransa si autorul a nenumarate anchete dure care au facut valva in Romania.

