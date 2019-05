Atac puternic al armatei israeliene asupra Damascului. Explozii puternice la periferia orașului (VIDEO)

Mai multe explozii au avut loc în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă în oraşul Damasc, armata siriană anunţând că este vorba de bombardamente efectuate de Israel, afirmă surse siriene.

Cel puţin cinci explozii puternice s-au produs la periferia capitalei Siriei, a anunţat organizaţia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relatează site-ul israelian Ynetnews.com.

Bombardamentele au vizat depozite de armament iraniene şi ale mişcării şiite Hezbollah situate la periferia sudică a capitalei Siriei, afirmă surse militare citate de site-ul News.Walla.co.il

SAA air defense active tonight against possible targets near #Damascus tonight. #Syria #Israel pic.twitter.com/fXfysGDYSU