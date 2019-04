Atac sangeros in Bucuresti! Un tanar si-a gasit mama intr-o balta de sange 

politia nu treceti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atac sangeros in Capitala duminica dimineata, in cartierul Rahova. Dimineata, la ora 6:30, un tanar de 18 ani a apelat 112 si a anuntat ca si-a gasit mama intr-o balta de sange. Tanarul sustine ca se intorcea din club si cand a intrat in casa i-a gasit acolo si pe atacatorii mamei sale. Baiatul a fost si el taiat la mana in incercarea de a-i prinde pe cei doi atacatori, care se afla acum in libertate. Femeia este internata in stare grava la Spitalul Universitar din Capitala. Potrivit primelor informatii, este posibil sa fie vorba de o razbunare pentru ca sotul femeii este gardian la spitalul Penitenciar Rahova. Vom reveni cu detalii Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagi ...