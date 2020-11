Atac terorist multiplu in centrul Vienei. Armata a preluat atribuțiile poliției in capitala austriaca

Mai mulți bărbați înarmați au tras în șase locații din centrul Vienei, începând luni lângă sinagoga centrală, omorând cel puțin o persoană și rănind pe alții în ceea ce a spus ministrul de interne că pare a fi un atac terorist, transmite Reuters. Armata a preluat atribuțiile poliției, în această noapte, în Viena. O zonă […] The post Atac terorist multiplu în centrul Vienei. Armata a preluat atribuțiile poliției în capitala austriacă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.