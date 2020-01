Atacantul Andrei Ivan, mesaj pentru suporterii Craiovei: Sa vina la meciul cu Gaz Metan și nu o sa-i dezamagim

Universitatea Craiova a încheiat stagiul de pregătire din Turcia și se pregătește de primul meci din campionat, contra formației Gaz Metan Mediaș, partidă care va avea loc pe 31 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa a 23-a din Liga 1, anunță MEDIAFAX.

Oltenii pregătiți de Corneliu Papură au înregistrat două victorii și trei înfrângeri în cantonamentul din Antalya. În ultimul amical jucat, vineri, 24 ianuarie, în fața cehilor de la MFK Karvina, Craiova s-a impus cu 3-1, iar două dintre goluri au fost marcate de Andrei Ivan.

"Am făcut un meci foarte bun, suntem mulțumiți că am câștigat, trebuie să mergem în campionat să câștigăm primul meci cu Gaz Metan și să ne calificăm în play-off.

Va fi un meci foarte greu, mai ales că va fi primul meci și va fi acasă, sperăm să câștigăm și să luăm cele trei puncte.

A fost bine, am jucat doi ani de zile doar stânga, acolo îmi este locul. Sunt bucuros că am înscris astăzi, am câștigat și spre să o țin în campionat la fel.

Am făcut un cantonament foarte bun, ne-am antrenat foarte bine, chiar dacă am avut câteva meciuri pe care le-am câștigat trebuie să luăm fiecare meci în parte, să învățăm ceva din ele și când o să mergem în campionat să ne prezentăm foarte bine", a spus Andrei Ivan, la finalul meciului, care a avut și un mesaj către fanii Craiovei:

"Să vină la meciul cu Gaz Metan Mediaș și nu o să-i dezamăgim".

Universitatea Craiova ocupă locul patru în clasamentul Ligii 1, cu 37 de puncte, adunate în 22 de etape, iar următoarea adversară, Gaz Metan Mediaș, este cu o poziție mai jos, pe locul cinci, cu 36 de puncte.