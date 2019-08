Atacatorul de la Sapoca, audiat de politisti

Spitalul Sapoca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacatorul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca va fi audiat de politisti potrivit unor surse judiciare. Declaratii uimitoare ale politistilor care l-au prins pe criminalul de la Sapoca: "Cand am ajuns, portarul era fugarit de pacient cu o bara metalica" Amintim ca in noaptea de sambata spre duminica, la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, un barbat de 38 de ani internat cu sevraj etilic a atacat mai multi pacienti cu un stativ de perfuzii. Si-au pierdut viata cinci pacienti si alti opt au fost raniti, acestia fiind transferati in unitati medicale din Bucuresti. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...