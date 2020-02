Atacul armat din Germania a umbrit deschiderea festivavului de film, Berlinale 2020

Cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Berlin, primul eveniment de profil important al anului, s-a deschis joi seară. Deschiderea evenimentului a fost umbrită de atacul armat care a avut loc miercuri seară, probabil cu tentă rasistă, în care au murit nouă oameni, inclusiv un român.

Între 20 februarie şi 1 martie, vor fi proiectate 340 de filme, dintre care 18 concurează pentru Ursul de Aur, potrivit Mediafax.ro.

Actualitatea s-a aflat pe ordinea de zi la lansarea celei de-a 70-a ediţii a Berlinalei, care a demarat la câteva ore după un sângeros atac armat care a avut loc în Hanau, un oraş de lângă Frankfurt, probabil rasist, în care au murit nouă oameni, inclusiv un român.

"Voiam să spun ceva despre cea de-a 70-a aniversare a Berlinalei, dar evenimentele de la Hanau ne-au lovit pe toţi", a spus directorul executiv al evenimentului, Mariette Rissenbeek, potrivit Variety.

Directorul artistic Carlo Chatrian a adăugat: " Suntem aici ca o comunitate. Când suntem la cinema, nu există diferenţă între clase sociale sau religii. Cinema-ul ne aduce împreună".

Aceasta este prima ediţie a Berlinalei coordonată de Chatrian şi Rissenbeek, după ce Dieter Kosslick şi-a încheiat mandatul, anul trecut.

Festivalul s-a deschis cu proiecţia filmului regizat de Philippe Falardeau "My Salinger Year", cu Sigourney Weaver, care a participat la eveniment, şi Margaret Qualley.

18 filme au fost incluse în competiţia Berlinalei, printre care "Siberia", de Abel Ferrara, cu Willem Dafoe, care va fi prezentat în premieră mondială, la fel şi "The Roads Not Taken", de Sally Potter. Christian Petzold, premiat deja cu Ursul de Argint, revine în competiţia oficială cu "Undine", în timp ce regizorul iranian Mohammed Rasoulof, căruia nu i se permite ieşirea din ţara natală, are inclusă în competiţie pelicula "There is No Evil". Şase dintre cele 18 filme incluse în competiţia de anul acesta sunt regizate de femei.

Juriul care va decide anul acesta câştigătorul premiului Ursul de Aur este prezidat de actorul de teatru şi film britanic Jeremy Irons. Gala de premiere va avea loc pe 29 februarie.

Actriţa britanică Helen Mirren va primi un Urs onorific pentru întreaga carieră.

"Malmkrog", cel mai recent film al regizorului Cristi Puiu, are premiera mondială vineri la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. "Malmkrog" deschide secţiunea Encounters a Berlinalei şi intră în competiţie cu alte 14 filme din întreaga lume.

Şi pelicula "Tipografic Majuscul", de Radu Jude, are premiera internaţională, pe 22 februarie, la Berlinale 2020. Filmul este inclus în secţiunea necompetiţională Forum, alături de "Ieşirea trenurilor din gară", realizat de Jude în colaborare cu istoricul Adrian Cioflâncă.

Anul trecut, marele câştigător al evenimentului, premiat cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film, a fost "Synonymes", de Nadav Lapid.

În total, în atac au fost ucise nouă persoane cu vârste cuprinse între 21 şi 44 de ani. Autorul atacului, un individ de 43 de ani, şi mama acestuia, în vârstă de 72 de ani, au fost găsiţi morţi de autorităţi joi dimineaţă, într-un apartament.

Procurorul Peter Frank a declarat că autorul atacului avea profilul unei persoane cu o „gândire confuză" marcată de „perspective profund rasiste".