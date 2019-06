Atacul cuplurilor gay impotriva Romaniei la CEDO - Mai multe cupluri gay au dat statul roman in judecata

Asociaţia ACCEPT şi 14 persoane care formează 7 cupluri de persoane de acelaşi sex au dat statul român în judecată la CEDO şi cer recunoaşterea legală a familiilor lor în România, se arată într-un comunicat al Asociaţiei ACCEPT potrivit Agerpres.

Asociaţia precizează că persoanele reclamă încălcarea dreptului la viaţă privată şi de familie în România."Aceste persoane nu au putut accesa nicio formă legală de recunoaştere şi protecţie a familiei lor, cu consecinţele grave în viaţa lor de zi cu zi. Partenerii nu sunt recunoscuţi la spital sau în relaţie cu alte unităţi sanitare ca fiind aparţinători - prin urmare ei nu pot sta unul lângă celălalt la medic sau în spital şi nu pot decide pentru celălalt în cazuri de forţă majoră, nu pot ridica de la morgă corpul partenerului în caz de deces sau efectua demersurile de scoatere a certificatului de deces, obţinerea ajutorului de înmormântare. Nu se pot moşteni unul pe celălalt prin intermediul moştenirii legale şi nici nu pot beneficia de statutul de co-asigurat pe contractul de asigurări de sănătate al partenerului", notează sursa citată.

"Cererea adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului a fost depusă de 14 reclamanţi care formează 7 cupluri de persoane de acelaşi sex, susţinuţi de Asociaţia ACCEPT. Am reclamat faptul că statul român şi-a încălcat obligaţia pozitivă de a acorda o formă de recunoaştere şi protecţie legală familiilor formate din cupluri de persoane de acelaşi sex. Mai mult, am argumentat existenţa unui tratamentul discriminatoriu prin care statul român, în mod activ, a modificat cadrul juridic după anul 2009 pentru a preveni obţinerea unei forme de protecţie juridică de către aceste cupluri. Am invocat încălcarea art. 8 şi 14 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (CEDO), respectiv dreptul la viaţă privată şi de familie şi dreptul de a nu fi supus discriminării pe criteriul orientării sexuale şi am cerut aplicarea precedentului din cauza Oliari şi Alţii contra Italiei (21 iulie 2015)", a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului şi membră a ACCEPT.



Una dintre familiile care solicită la CEDO reglementarea parteneriatului civil în România este formată din Florin Buhuceanu şi Victor Ciobotaru, absolvent al Institutului Teologic Adventist.



"Suntem în situaţia să ne expunem viaţa privată în presă. Nu ne dorim să fim în centrul atenţiei, însă trebuie să demonstrăm legiuitorului român că există o nevoie socială pentru reglementarea parteneriatului civil", spune Buhuceanu.



Ciobotaru arată la rândul său că este o persoană credincioasă şi că Dumnezeu "este foarte important" pentru el încă din copilărie.



"Am avut nevoie de mult timp să reconciliez orientarea sexuală cu credinţa mea, întrucât Biserica respinge persoanele gay. Am învăţat să mă accept şi să mă înţeleg, găsindu-mi fericirea lângă persoana pe care o iubesc. Este cel mai important om din viaţa mea. Nu am nevoie de recunoaşterea bisericii ca Dumnezeu să ştie asta. Am însă nevoie de recunoaşterea şi protecţia statului român, ca orice alt cetăţean", spune acesta.



Asociaţia ACCEPT solicită reglementarea parteneriatului civil de peste 13 ani, iar din 2008 până în prezent au fost depuse şi dezbătute în Parlament 8 propuneri de lege, dar niciuna nu a îndeplinit un număr suficient de voturi.



Potrivit comunicatului, sociologii estimează că în prezent aproximativ 10% din populaţie trăieşte în cuplu, fără recunoaştere juridică. Din 1993 până în prezent, ponderea românilor care resping persoanele gay a scăzut cu 25 de puncte procentuale, iar susţinerea pentru recunoaşterea familiilor LGBTI este în creştere.