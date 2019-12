Atacul din Monsey: Suspectul a fost inculpat

Un bărbat a fost inculpat duminică, fiindu-i aduse cinci capete de acuzare pentru tentativă de omucidere după atacul cu armă albă de sâmbătă seara, în a şaptea noapte de Hanuka, produs în locuinţa unui rabin din Monsey, în apropiere de New York, informează AFP. Grafton Thomas, un bărbat în vârstă de 37 de ani, a apărut în faţa justiţiei în timpul unei audieri preliminare, care a avut loc duminică spre orele prânzului. Suspectului i-au fost aduse cinci capete de acuzare pentru "tentativă de omucidere" şi unul pentru "spargere", potrivit unui comunicat al poliţiei locale. Cauţiunea a fost stabilită la 5 milioane de dolari. Grafton Thomas a pledat nevinovat şi urmează să apară din nou în faţa justiţiei pe 3 ianuarie. Suspectul este acuzat că a pătruns sâmbătă seara, în plină desfăşurare a sărbătorii evreieşti Hanuka, în locuinţa unui rabin din Monsey, oraş situat la mai puţin de o oră distanţă de New York, având în mână o armă albă. Cinci persoane au fost rănite în acest atac, printre victime aflându-se şi fiul rabinului. Atacatorul a folosit "un cuţit mare, ca o macetă sau o sabie", conform declaraţiei date reporterilor duminică de un martor, Joseph Gluck, care se afla în locuinţă în momentul producerii agresiunii. "A început să lovească oamenii în stânga şi în dreapta" a povestit Gluck, care a adăugat că a aruncat cu o măsuţă înspre agresor pentru a-i atrage atenţia şi a-l determina să părăsească locuinţa. Agresorul, care a încercat să pătrundă într-o sinagogă din apropiere, a fugit cu o maşină, fiind ulterior arestat de poliţişti în Harlem. Martorul a precizat că şi-a notat numărul maşinii şi a transmis informaţia poliţiei. Atacul de sâmbătă seara survine într-un context marcat de creşterea agresiunilor antisemite în SUA. Comitetul Rockland, în care se află Monsey, are cea mai mare proporţie de evrei din SUA: 90.000, adică 31.4% din totalul locuitorilor. Atacul cel mai sângeros împotriva evreilor din SUA s-a produs în octombrie 2018, când un şofer de camion de 46 de ani a ucis prin împuşcare 11 persoane în sinagoga 'Tree of Life' din Pittsburgh, statul Pennsylvania. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu)