ATACUL din Paris, comis de un politist recent convertit la ISLAM

Patru politisti si-au pierdut viata, ieri, in Paris, in urma atacului din sediul politiei. Un coleg i-a atacat cu cutitul. A fost impuscat in curtea politiei, nu inainte de a rani o a cincea persoana. Atacatorul lucra in biroul respectiv de 20 de ani, de cand avea 25 de ani. Si-a planuit atacul. A omorat o femeie si trei barbati, cu totii politisti. ATAC in Paris: Patru politisti ucisi intr-un atac cu arma alba - VIDEO Barbatul lucra pentru serviciile informatice, in divizia de informatii a politiei din Paris. Momentul crimei a fost descris ca un moment de nebunie, potrivit presei internationale, care mai scrie ca barbatul, Michael Harpon, se convertise recent la islamism. Daily Mail scrie ca barbat ...