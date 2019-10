Atacuri DURE lansate de Rovana Plumb: Am fost scoasa din cursa de standarde duble si jocuri

rovana plumb google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europarlamentarul Rovana Plumb tine sa-i multumeasca premierului Viorica Dancila pentru sprijinul acordat si arata ca a fost scoasa din cursa de standarde duble aplicate in Parlamentul European, dar si de jocuri de culise puse la cale inclusiv de catre romani. ”Multumesc premierului Viorica Dancila si Guvernului Romaniei pentru sprijinul acordat pe tot parcursul procesului de numire a comisarului european. Au stiut cu totii ca mi-as fi reprezentat tara cu profesionalism si demnitate pe tot parcursul mandatului. Comisia JURI nu indica procedura in cazul Rovanei Plumb Multumiri speciale tuturor specialistilor din DG Move pentru suportul de care au dat dovada in toata aceasta perioada. Am fost ...