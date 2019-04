Atacuri in Sri Lanka. Autorii masacrului au fost identificati: o miscare islamista

Autoritatile de la Colombo au atribuit atacurile din Sri Lanka gruparii islamiste National Thowheed Jamaat

O grupare islamista locala intitulata ‘National Thowheed Jamaat’ (NTJ) se afla in spatele atacurilor sinucigase comise duminica in Sri Lanka si soldate cu cel putin 290 de morti si 500 de raniti, a declarat luni purtatorul de cuvant al guvernului, Rajitha Senaratne, intr-un briefing de presa, transmit AFP si Xinhua.

Conform purtatorului de cuvant, autoritatile investigheaza pentru a identifica eventuale legaturi ale miscarii islamiste cu grupari din afara tarii.

Existau informatii privind posibile atacuri inca de acum 10 zile

In urma cu zece zile, NJT facuse obiectul unei alerte difuzate serviciilor de politie si care avertiza ca miscarea pregatea atentate impotriva unor biserici si a ambasadei Indiei la Colombo.

Miscarea, despre care exista putine informatii, s-a facut cunoscuta anul trecut in legatura cu acte de vandalism comise asupra unor statui budiste.

Conform dpa, purtatorul de cuvant Rajitha Senaratne a declarat ca un politist de rang inalt a facut sa circule un raport despre posibile atacuri, dar informatia nu a fost comunicata premierului Ranil Wickremesinghe sau ministrilor cabinetului.

Ministru al apararii este presedintele Maithripala Sirisena, in subordinea caruia se afla si fortele de politie. Maithripala Sirisena este membru al unui alt partid politic decat premierul Wickremsinghe. Cei doi se afla intr-o coalitie dificila de guvernare dupa ce presedintele l-a demis in mod neasteptat pe premier in octombrie. Wickremsinghe a fost repus in functie, printr-o decizie a justitiei, dupa 52 de zile de criza politica.

‘Daca am fi avut informatii anterioare, am fi luat masuri preventive. Inspectorul general al politiei ar trebui sa demisioneze’, a declarat Senaratne.

Deocamdata, politia din Sri Lanka a arestat cel putin 24 de persoane, cetateni sri-lankezi, care sunt interogati de Departamentul de investigatii criminalistice, a precizat purtatorul de cuvant al politiei, Ruwan Gunasekara.

Potrivit autoritatilor, trei atacuri impotriva unor biserici si trei impotriva unor hoteluri din capitala au fost comise de atentatori sinucigasi.

Ministerul Apararii analizeaza daca in atacul asupra unuia din hoteluri au fost implicati doi atentatori sinucigasi, ceea ce ar ridica numarul total al acestora la sapte.

