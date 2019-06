Atacurile care au avariat doua petroliere in Golful Oman, au dus la o explozie a pretului petrolului

Cotaţia barilului de petrol la crescut joi cu peste 4%, după ce atacurile care au avariat două petroliere în Golful Oman au relansat îngrijorările cu privire la un conflict în această regiune crucială pentru piaţa mondială a petrolului, informează Reuters şi AFP, potrivit agerpres.ro.

În jurul orei 13:41 GMT, cotaţia barilului de ţiţei Brent din Marea Nordului cu livrare în luna august a crescut cu 2,19 dolari, sau 3,65% până la 62,16 dolari, după ce anterior a înregistrat o creştere de 4,45% până la 62,64 dolari per baril. La bursa de la New York, cotaţia barilului de ţiţei West Texas Intermediate cu livrare în luna iulie a crescut cu 1,79 dolari, sau 3,5% până la 52,93 dolari per baril, după ce anterior a crescut cu 4,5% până la 53,45 dolari per baril.

Joi, Flota a V-a SUA, cu baza în Bahrein, a anunţat că două nave au cerut asistenţă în urma unui atac în apele Golfului Oman. Ulterior, la Oslo, autorităţile maritime norvegiene au vorbit în mod clar de un atac, precizând că trei explozii au avut loc la bordul unui petrolier norvegian.

"Sunt creşteri destul de mici având în vedere incertitudinea şi efectele secundare potenţiale ale unor atacuri de acest gen. Acestea reflectă parţial faptul că piaţa petrolieră a luat deja în calcul riscurile geopolitice şi de aprovizionare care vin din partea Iranului", a declarat Cailin Birch, economist la The Economist Intelligence Unit.

În cursul precedentei şedinţe de tranzacţionare, cotaţia petrolului a scăzut ca urmare a creşterii stocurilor american de ţiţei şi a unor perspective pesimiste cu privire la cererea mondială de petrol. Barilul de ţiţei Brent a terminat şedinţa de miercuri sub pragul de 60 de dolari, pentru prima dată de la începutul acestui an iar cotaţia barilului de ţiţei WTI a atins cea mai scăzută valoare din ultimele cinci luni.

"Tendinţa era una mai degrabă de scădere, investitorii fiind concentraţi mai degrabă pe nivelul scăzut al cererii decât pe tensiunile geopolitice", a explicat Geordie Wilkes, analist la Sucden, făcând aluzie la creşterea stocurilor americane de petrol în ultimele săptămâni.

Incidentele de joi vin la o lună după ce alte patru vase - două saudite, unul al Emiratelor Arabe Unite şi unul norvegian -, trei dintre ele petroliere, au fost avariate în urma unor "acte de sabotaj" atribuite Iranului de Arabia Saudită. Tensiunile dintre Arabia Saudită, primul exportator mondial de ţiţei, şi Iran, un alt mare producător mondial de petrol, provoacă întotdeauna nervozitate pe piaţă petrolieră, care se teme de o posibilă perturbare a ofertei mondiale.