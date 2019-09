Atacurile sangeroase se intensifica in Afganistan. Zeci de victime, in urma unui atentat al talibanilor

afganistan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un atentat cu masina-capcana revendicat de talibani si care viza un imobil al serviciilor de informatii din Qalat, in sudul Afganistanului, s-a soldat cu 10 morti si 85 de raniti, potrivit guvernatorului provinciei Zabul, informeaza joi AFP. "In aceasta dimineata, o masina-capcana a vizat NDS (serviciile de informatii afgane). Spitalul regional care este situat in acelasi loc a fost distrus in atac. Zece persoane au murit si 85 au fost ranite", a declarat Rahmatullah Yarmal. Atacul a fost revendicat de un purtator de cuvant al talibanilor, Qari Yousuf Ahmadi: "Am intreprins un atac-martir impotriva NDS", a declarat el intr-un mesaj, afirmand ca cladirea vizata a fost complet distrusa. G ...