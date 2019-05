Atelier interactiv „Soare, Pamant, Clima”, dedicat Zilei Internationale a Meterologiei

afis meteo final google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi - Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu”, in parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi - Facultatea de Geografie si Geologie, va invita marti, 21 mai 2019, ora 12.00, la Muzeul „Poni – Cernatescu” din Iasi (strada Mihail Kogalniceanu nr. 7B), la atelierul interactiv „Soare, Pamant, Clima”, dedicat Zilei Internationale a Meterologiei. Evenimentul, organizat in cadrul Proiectului cultural-educational „Sun Science” si finantat de Fundatia Comunitara Iasi prin Fondul Stiintescu, va cuprinde lectii interactive si dezbateri legate de: - Influenta soarelui as ...