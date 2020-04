Minivacanța de 1 Mai va fi supravegheată cu maximă rigoare și strictețe de forțele de ordine ale Ministerului Afacerilor Interne. Poliţia şi Jandarmeria au anunţat că, vineri, de 1 Mai, toate pădurile și alte zone de agrement vor fi supravegheate cu drone şi elicoptere. În plus, în teren vor acționa şi echipaje de agenţi însoţiţi […] The post Atenție! Cum va supraveghea Poliția și Jandarmeria minivacanța de 1 Mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.