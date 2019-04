ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE O gimnasta iși arupe AMBELE PICIOARE, in timpul unei competiții - VIDEO

Imagini greu de privit la un concurs de gimnastică, desfășurat în SUA, la Baton Rouge, Louisiana! Samantha Cerio, o gimnastă de la Universitatea Auburn, și-a rupt ambele picioare în timpul exercițiului de la sol.

Conform imaginilor, Samantha Cerio efectuează o diagonală, dar aterizarea este teribilă. Sportiva a fost scoasă imediat pe targă și dusă la spital.

In case yall missed it, here's Samantha Cerio from Auburn, she fell short on her handspring double front with a blind landing and had four of her leg bones snap at once pic.twitter.com/7M3cal3WzG