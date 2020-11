ATENȚIE la achiziționarea maștilor! Informații utile pentru consumatori

La achizitia mastilor atat din farmacie sau din alte puncte de comercializare trebuie sa fim atenti sa identificam urmatoarele informatii pe eticheta produselor, informatii ce trebuie sa fie in limba romana:

- Instructiuni de utilizare;

- Compozitia materialului utilizat;

- Elementele de identificare si caracterizare : denumirea producatorului/importatorului/dstribuitorului si adresa sediului in Romania;

- Existenta marcajului CE;

- Declaratie de conformitate;

- Informatii privind depozitarea;

- Lotul sau numarul seriei ori alt element care sa permita identificarea mastii;

- Mentionarea marimirii mastii;

- Riscul impotriva careia sunt destinate sa protejeze;

- Mastile care sunt depozitate in cutii trebuie sa fie ambalate la set sau individual;

- Adresa de internet la care poate fi accesata declaratia de conformitate.

Cea mai simpla modalitate de a ne asigura ca o masca este conforma este verificarea cutiei de ambalare a acesteia pe care este obligatoriu a fi inscriptionat marcajul CE care asigura coformitatea cu standardul european SR EN 149:2001insotit de clasa FFP, sau marcajul N95 care asigura conformitatea cu standardul US National for Occupational Safety and Health (NIOSH) si orienteaza asupra capacitatii de filtrare.

De asemenea pe cutie mai trebuie inscriptionat pentru ce particule microbiene a fost testata masca, inclusiv existenta protectiei antivirale, dimensiunea particulelor filtrate si optional standardul de testare pentru verificarea eficientei de filtrare antibacteriena (SR-EN 14683/2019).

Pentru mastile chirurgicale, consumatorul poate verifica direct daca este alcatuita din trei straturi.

Criteriile minime pe care trebuie sa le indeplineasca semi-mastile filtrante/ mastile faciale de uz medical sunt stabilite prin standardele:

o SR EN 149+A1:2010 - Aparate de protectie respiratorie. Semi-masti filtrante impotriva particulelor. Cerinte, incercari, marcare.

o SR EN 14683+AC:2019 – Mastile faciale de uz medical. Cerinte si metode de incercare

Mastile de uz medical sunt clasificate in trei tipuri: I, II gi IIR.

Cele trei caracteristici care le diferentiaza sunt capacitatea de filtrare, respirabilitatea si rezistenta la stropire.

Eficienta de filtrare minima impusa de acest standard este de 95% pentru mastile de tip I si 98% pentru cele de tip II si IIR, aceasta determinandu-se pentru particule cu o dimensiune medie de 3µm.

Mastile de tip filtre de particule, asa cum sunt descrise de catre standardul SR EN 149_Al, sunt de tip FFPI, FFP2 si FFP3

Prezenta acestor valve asigurand doar protectia celui care poarta masca fata de aerosolii din atmosfera, insa aerul expirat (potential contaminat) nu este filtrat inainte de a fi eliberat in atmosfera.

Marcarea acestor masti se face pe cea mai mica unitate de ambalare sau direct pe masca.

Principalele informatii ce trebuie sa se regaseasca sunt:

- numele, marca comerciala sau orice alt mijloc de identificare a producatorului sau distribuitorului;

- marcarea de identificare a tipului: se precizeaza clasa corespunzatoare (FFPI, FFP2 sau FFP3) urmata de un spatiu liber si apoi:

- ,,NR", atunci cand semi-masca filtranta impotriva particulelor este limitata la utilizare intr-un singur schimb;

Exemplu: FFP3 NR;

- ,,R", atunci cand semi-masca filtranta impotriva particulelor este reutilizabila;

Exemplu: FFP2 R.

„Chiar dacă trecem printr-o perioadă mai dificilă trebuie să fim atenți de unde, ce și cum cumpărăm. Dacă nu suntem atenți la informațiile de pe etichetă, uneori produsele achiziționate ne pot pune în pericol sănătatea! Citiți informațiile de pe etichetă, termenul de valabilitate, modalitatea de depozitare, modul de utilizare, grupele de vârstă pentru care se poate utiliza produsul! Păstra-ți bonul fiscal, dacă va fi nevoie să depuneți o reclamație!

Fiecare dintre noi trebuie sa fim mai vigilenti cand cumparam produse care ar trebui sa ne protejeze! Pentru a sesiza o problema sau ceva suspicios, nu uitati ca puteti apela 021-9551 numarul unic de Protectia Consumatorilor sau fiti alaturi de noi, de InfoCons!

Citeste eticheta cu atitudine!!!” - Sorin Mierlea, Presedinte InfoCons