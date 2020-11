Atenție! La Cotroceni se joaca o noua cacealma

Sorin Roșca Stănescu Azi, la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis, în dubla sa calitate de regizor și actor, montează un nou spectacol. Pe teme de electricitate. Tema ședinței pe care a inițiat-o o constituie instalațiile electrice din secțiile ATI. Cum să nu mai ia ele foc? Iar domnul Klaus Iohannis va veni cu soluții. Care […] The post Atenție! La Cotroceni se joacă o nouă cacealma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.