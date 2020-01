„Atenție, mare pericol”. Daca o vedeți pe aceasta tanara din București, sunați de urgența la Poliție!

Pe rețeaua de socializare Facebook a fost postat un anunț care a dat naștere multor ipoteze lansate de internauți. Cazul ”Caracal” rămâne în atenția tuturor, cu atât mai mult cu cât ancheta nu este, încă, finalizată, iar orice asemănarea cu tragedia petrecută în locuința lui Gheorghe Dincă amplifică tensiunea.

O fată de 14 ani din București a dispărut de acasă. Este dată în consemn la frontieră și, conform mesajului postat de una dintre prietenele sale, se află în ”mare pericol”. Deocamdată, fata nu a fost găsită, nu se știe nimic despre soarta ei, iar polițiștii încearcă să afle ce s-a petrecut cu ea și unde se află.

„Daca o vede cineva, va rog sa ma contactati! A disparut si este in mare pericol! Disparuta, data in urmarire generala si in consemn la frontiera, poate fi in mare pericol! Va rog, daca o vedeti, sunati la 112. Nu este o gluma… Fata se numeste Armina si are 14 ani. Multumesc!”, a fost mesajul transmis pe Facebook de o apropiată a fetei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.