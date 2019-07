ATENȚIE ȘOFERI Carburantii sunt mai scumpi in benzinariile de pe Autostrada Soarelui

Şoferii care pleacă din Bucureşti spre staţiunile de pe litoral vor găsi la benzinăriile de pe Autostrada Soarelui carburanţi mai scumpi decât în oraşe, iar diferenţa pentru un plin depăşeşte 10 lei, potrivit preţurilor analizate de AGERPRES cu ajutorul Monitorului Preţurilor pentru Carburanţi, aplicaţie lansată în urmă cu două săptămâni de Consiliul Concurenţei.

Astfel, în acest weekend, la staţiile Petrom de pe A2, benzina standard costă 5,81 lei pe litru, iar motorina standard, 5,78 lei pe litru. În benzinăriile OMV, carburanţii sunt şi mai scumpi: 5,86 lei la benzină şi 5,85 lei la motorină.



Într-o benzinărie Petrom din Capitală, respectiv cea de la Nicolae Grigorescu, benzina standard are un preţ de 5,66 lei pe litru, iar motorina costă 5,71 lei. De asemenea, în benzinăria Petrom din Eforie Nord, un litru de benzină costă 5,58 lei, iar unul de motorină, 5,55 lei.



Situaţia este similară şi la Rompetrol, a doua reţea de benzinării din România ca mărime. La staţiile de la Feteşti, de pe A2, benzina costă 5,86 lei pe litru, iar motorina 5,85 lei.



În Bucureşti, staţia Rompetrol din zona Mihai Bravu are un preţ de 5,70 lei pentru benzină şi 5,75 lei pentru diesel, iar la staţia din Constanţa benzina costă 5,79 lei pe litru şi motorina 5,66 lei pe litru.



Având toate aceste cifre la dispoziţie, la un rezervor mediu de 50 de litri, şoferii pot economisi peste 10 lei dacă alimentează maşina înainte să intre pe Autostrada Soarelui.



Acesta nu este un fenomen care caracterizează doar România. La fel se întâmplă şi în Ungaria, Austria sau Germania, unde preţurile din benzinăriile de pe autostrăzi sunt mai mari decât media.



În plus, pe Autostrada Soarelui, business-ul benzinăriilor este unul sezonier, adică, odată cu terminarea sezonului estival, fluxul de clienţi scade considerabil. Chiar şi vara, turiştii folosesc benzinăriile de pe autostradă mai mult ca punct de oprire şi de odihnă.



Consiliul Concurenţei a lansat, pe 1 iulie, platforma online "Monitorul preţurilor carburanţilor", care permite consumatorilor să afle preţurile practicate de către marile reţele de distribuţie a carburanţilor auto. Principalul scop al aplicaţiei este creşterea concurenţei pe piaţa carburanţilor şi ieftinirea produselor.



"Monitorul preţurilor carburanţilor" este valabil atât sub formă de aplicaţie web, cât şi ca aplicaţie mobilă (IOS şi Android) ce poate fi descărcată din App Store şi Google Play şi afişează preţurile pentru carburanţii standard şi premium (benzină şi motorină) practicate în staţiile companiilor OMV Petrom, Mol, Rompetrol, Lukoil, Socar şi Gazprom din întreaga ţară, oferind multiple facilităţi de căutare, sortare şi filtrare a datelor.