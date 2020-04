ATENȚIE! Pacienții romani cu COVID-19, tratați cu un medicament considerat daunator in Anglia și eliminat. DOCUMENT EXCLUSIV

Medicii Serviciului Național de Sănătate Publică din Anglia nu mai au voie, de luni, să folosească în tratamentul COVID-19 alte medicamente decât cele care s-au dovedit benefice în cadrul studiilor clinice. Autoritățile din Marea Britanie au luat această decizie în condițiile în care, de la debutul pandemiei, au înregistrat nu mai puțin de 11.329 decese The post ATENȚIE! Pacienții români cu COVID-19, tratați cu un medicament considerat dăunător în Anglia și eliminat. DOCUMENT EXCLUSIV appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.