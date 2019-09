Atenție parinți! Un barbat ademenește copii cu 50 de lei, in autobuzele clujene!

Kalló Angéla povesteşte, printr-o postare pe Facebook, o întâmplare prin care a trecut fiul ei de 12 ani, pe drumul dintre şcoală şi casă. Clujeanca spune că un bărbat i-ar fi oferit copilului 50 de lei, în autobuz, pe care acesta i-a refuzat.

„Am cumpănit o vreme daca sa fac public ce s-a întâmplat cu noi de vreo 10 zile. Fiul meu de 12 a fost ademenit de un bărbat cu 50 de lei pe autobus, in timp ce se întorcea acasă de la școala. Vorbim de Cluj, de ziua in amiaza mare, de una din cele mai aglomerate rute din oraș", se arată în postare.

Mama a făcut plângere la poliţie şi îi sfătuieşte pe alţi părinţi să vorbească despre pericolele care îi pândesc pe cei mici, iar clujenilor le cere să îi ajute pe copiii aflaţi în pericol.

"Fiul meu a procedat corect, nu a acceptat propunerea, dar s-a speriat foarte tare, chiar daca e cu aproape un cap mai înalt decât mine… tipul este cautat si pus sub urmărire de către politie.Vorbiți cu copiii voștri despre asemenea lucruri deoarece orașul a devenit mult prea mare, suntem multi, de multe feluri. Tocmai categoria aceasta de vârstă este vizata, deoarece încă nu au experienta de viata, dar își încearcă aripile, încearcă sa fie independenți. Daca vedeți copii in pericol, ajutați-i. Haideți sa avem grija de ei, sa-i ajutam! O mamă îngrijorată…".

O altă mămică din Cluj a mărturisit că şi fiica ei a trecut prin aceeaşi situaţie cu individul din autobuz care ademenește copii cu 50 de lei. Redăm mai jos mesajul femeii trimis site-ului Cluj Capitala:

"Buna ziua! În legătură cu articolul despre individul care ademenește copii cu bani pe bus. A abordat-o si pe fiica mea in 46 B acum o săptămână. E cel de la ora 7,10 care pornește de la IRA. Cred ca a fost joi 19 septembrie. Daca sunt camere am putea afla cine e individul. A încercat cu fiica mea care la refuzat, si apoi a abordat un băiețel care a luat banii, si au dat high five, si îi spunea ca e ok sa nu fii mândru ca fetita de mai înainte”.