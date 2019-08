Atenție, precedent in justiție - In ce condiții somațiile și titlurile executorii emise de primarii pentru impozitele locale devin NULE? Cazul Baiculești

Primariile trebuie sa emita mai intai decizii de impunere persoanelor fizice si juridice, pentru incasarea impozitelor si taxelor locale, iar abia apoi sa trimita titluri executorii sau somatii de plata, potrivit unor decizii date de instantele argesene.

Lipsa acestei decizii de impunere, prevazuta de Codul de Procedura Fiscala, se sanctioneaza cu nulitatea actelor de executare silita, explica magistratii de la doua instante, Judecatoria Curtea de Arges si Tribunalul Arges.Aceasta este o situatie frecvent intalnita mai ales in localitatile din mediul rural, unde edilii "uita" sa emita aceste decizii de impunere si trec direct la executarea silita a celor care nu si-au platit toate darile la stat.

Cazul din Baiculesti



Asa s-a intamplat si in comuna Baiculesti, in cazul Simonei Niculescu. Femeia este celebra dupa ce a obligat primaria si consiliul local sa racordeze la apa si canalizare o parte din sat. Intr-un alt dosar, Niculescu a obligat autoritatile locale sa asfalteze un drum.



Simona Niculescu explica pentru Ziare.com ca a primit direct un titlu executoriu, fara sa fi existat anterior o decizie de impunere. In plus, primaria ii solicita si penalitati de intarziere.



"Taxele nu au fost solicitate legal"



Aflata in aceasta situatie, Simona Niculescu s-a adresat instantei si a contestat executarea silita.



"Aceasta situatie este din cate stiu foarte frecventa in mediu rural, cetatenii ajung sa fie executati silit pentru sume datorate cu titlu de taxe si impozite care nu au fost niciodata solicitate legal, prin vreo decizie de impunere.



Ne trezim vagabonzi in propria tara, aruncati pe drumuri de catre primari lacomi de bani, dar care nu respecta nici minimul prevederilor legale. Sunt foarte curioasa de regimul acestor sume incasate de primari care nu au la baza un titlu de creanta valabil, adica o decizie de impunere.



Nu or fi cumva bani negri, o imbogatire fara justa cauza?", spune Simona Niculescu. Ea va urmari prin ONG-ul sau, "Public Attitude", ce se intampla cu acesti bani.