ATENȚIE - STB a majorat amenzile fara sa anunțe. Ce sancțiuni risca bucureștenii, in autobuze și tramvaie

Ca sa-i descurajeze pe bucurestenii care circula fraudulos cu autobuzul sau care incalca reguli de bun simt, in timpul calatoriei, STB a majorat amenzile de peste 3 ori, la inceptul lui 2019. Din pacate, nu s-a obosit sa si anunte acest lucru din timp, asa ca, oamenii n-au avut de unde sa afle ce noi sanctiuni aspre ii asteapta si nici n-au incercat sa le evite. Iar statisticile arata ca in primele 2 luni ale anului, numarul calatorilor prinsi pe picior gresit in mijloacele de transport in comun a crescut, in loc sa scada, potrivit ziare.com.

Regulile pe care trebuie sa le respecte fiecare calator cu autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul, in Capitala, au fost stabilite, in 2018, de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Bucuresti-Ilfov (ADITPBI) care coordoneaza si activitatea STB.



Respectivele reguli au fost inscrise intr-un regulament, adoptat de ADITPB in luna iulie a anului trecut. Acel regulament stabileste si ca multe dintre amenzile pentru calatorii care incalca regulile - si care pana atunci nu depaseau 150 de lei - se majoreaza la 500 de lei.



Din pacate, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Bucuresti-Ilfov nu s-a grabit sa-i informeze pe bucuresteni cu privire la amenzile majorate pe care risca sa le incaseze daca circula fraudulos, daca murdaresc autobuzele si tramavaiele sau daca ii deranjeaza, in orice fel, pe sofer sau pe ceilalti calatori din mijlocul de transport in comun.



In 2018, STB nu a aplicat amenzile majorate, dar nici nu s-a obosit sa-i informeze pe bucuresteni cu privire la existenta lor. Societatea a postat cuantumul amenzii pe site-ul propriu si... cam atat. Bucurestenii care nu pot accesa respectivul site sau nu au niciun motiv sa il consulte nu au cum sa afle despre santiuni, in conditiile in care STB n-a facut nicio campanie de informare publica pentru a le mediatiza!



Dupa cum se poate vedea pe site-ul STB, dintre cele peste 100 de comunicate de presa emise in perioada august - decembrie 2018, unul singur contine precizari sumare (formulate ca replica la niste materiale de presa) cu privire la noul cuantum majorat al amenzilor. In schimb, societatea a emis o multime de comunicate legate de facilitatile pe care le ofera.

Pe de o parte, aceasta strategie de comunicare a conducerii STB este de inteles. La urma urmei, nicio administratie nu vrea sa fie cunoscuta ca una care a marit amenzi, ci mai degraba ca una care le-a oferit oamenilor facilitati. Problema este ca, insuficient mediatizate, noile sanctioni majorate nu isi ating scopul declarat, adica acela de a-i determina pe calatori sa isi achite deplasarea si - macar de frica unei amenzi de 500 de lei - sa se comporte civilizat, in autobuz si in tramvai.



Datele comunicate de STB indica tocmai faptul ca, nestiind de ele, bucurestenii nu s-au temut deloc de noile amenzi, la inceput de an. Mai exact, informeaza STB, in lunile ianuarie si februrie 2019 - primele in care s-au aplicat amenzile in cuantum de 500 lei (aproape 2.000 la numar) - numarul de contraventii constatate in autobuze si in tramvaie, in loc sa scada, a crescut cu 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 21.221.



Cu alte cuvinte, tot ce facut STB, inasprind sanctiunile, a fost sa alimenteze cu sume mai mari bugetele primariilor de sector (in care se varsa banii rezultati din incasarea amenzilor) . In schimb, nu i-a educat pe calatori si nu i-a convins sa se comporte, macar de teama amenzii, mai civilizat in autobuzele si tramvaiele din Capitala.



Ce greseli te pot costa 500 de lei, in autobuz si in tramvai



In mod normal, informatii cu privire la comportamentul neadecvat din timpul calatoriei, care l-ar putea costa pe bucurestean pana la 500 de lei, ar trebui afisate atat in statii, cat si in mijloacele de transport in comun. Din pacate, lucrurile nu stau asa. In consecinta, multi dintre calatori risca sa faca lucruri pe care ei le considera firesti, dar pentru care sa fie, totusi, amendati.

Din datele comunicate de STB, un calator poate fi amendat cu 500 lei, in autobuz, troleibuz sau tramvai, daca:



- impiedica angajatii STB sa sa-si exercite atributiile de serviciu sau ii agreseaza fizic sau verbal;

- ii cer soferului sa deschida usille autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului intre statii sau la semafoare;

- incep o conversatie cu soferul in timp ce acesta conduce;

- refuza sa se legitimeze, la solicitarea controlorilor;

- incearca sa intervina asupra instalatiilor si aparatelor din autobuz, troleibuz sau tramvai;

- actioneaza semnalul de alarma fara sa constate un pericol real;

- creeaza dezordine in timpul calatoriei si ii deranjeaza pe ceilalti calatori;

- lipesc afise in mijlocele de transport in comun si in statii, fara sa aiba autorizatie;

- strica sau murdaresc autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul;

- incearca sa vanda obiecte sau servicii in autobuz, troleibuz sau tramvai sau in statii;

- fumeaza sau beau alcool in mijloacele de transport in comun;

- arunca obiecte pe usa sau pe geamurile autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului;

- urca in mijlocul de transport in comun cu bagaje care ii deranjeaza pe ceilalti calatori (din cauza ca miros urat, murdareasc sau deranjeaza in alte moduri);

- transporta cu autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul pasari si animale vii, cu exceptia cainilor tinuti in lesa si a animalelor mici care pot fi tinute in brate;

- transporta in autobuz, troleibuz sau tramvai materiale inflamabile (butelii de aragaz sau cu oxigen, bidoane cu benzina sau carbit, arme de foc etc.) sau bagaje voluminoase (lazi, saci, mobilier, bare metalice etc).



Calatorii care nu au cartela incarcata cu titluri de calatorie valabile sau nu au abonament risca sa fie amendati cu 500 lei (daca nu platesc, pe loc, suprataxa de 50 lei) . Cei care au cartela incarcata, dar n-au validat-o, risca amenzi de 150 de lei. Calatorii pot plati toate aceste amenzi la jumatate, dar numai daca le achita in primele 15 zile de la momentul primirii.



Nu ne ramane decat sa speram ca, pana la urma, STB va incepe sa mediatizeze existenta acestor noi sanctiuni si ca, macar de teama lor, bucurestenii vor incepe sa fie mai civilizati, in autobuze, troleibuze si tramvaie.