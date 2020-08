ATENȚIONARE INFO CONS: Inca CINCI tipuri de maști neconforme, depistate - Numarul acestora ajunge la 106

O nouă alertă a fost emisă prin Sistemul de alertă rapidă european, astfel încât numărul mastilor de protectie neconforme ajunge la 106, conform asociației InfoCons. S-a ajuns deja la un număr total de 106 măști neconforme, care se vând pe piață.

Prima alertă a fost transmisă în data de 28 aprilie 2020 pentru 4 tipuri de măști, cea de-a doua alertă a fost transmisă în data de 9 mai 2020 pentru alte 7 noi tipuri de măști, cea de-a treia alerta in data de 22 mai 2020 pentru alte 6 noi tipuri de masti, cea de-a patra alerta in data de 29 mai 2020 pentru alte 15 tipuri de masti, cea de-a cincea alerta in data de 05 iunie 2020 pentru alte 7 tipuri de masti, cea de-a sasea alerta transmisa in data de 19 iunie 2020 pentru alte 2 tipuri de masti, cea de-a saptea alerta emisa in data de 26 iunie 2020 pentru 12 tipuri de masti, cea de-a opta alerta emisa in data de 03 iulie 2020, cea de-a noua alerta emisa in data de 10 iulie 2020 pentru 18 tipuri de masti neconforme, cea de-a zecea alerta emisa in data de 17 iulie 2020 pentru 7 tipuri de masti neconforme, cea de-a unsprezecea alerta emisa in data de 24 iulie 2020, ce-a de-a douasprezecea alerta emisa in data de 31 iulie 2020 pentru 9 tipuri de masti neconforme si ce-a de-a treisprezecea alerta emisa in data de 07 august 2019 pentru 5 tipuri de masti neconforme.

Purtarea măștii care acoperă nasul și gura este obligatorie începând cu 15 mai 2020 în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise. Persoanele care nu respectă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate în baza Legii nr. 55/2020, art.65, lit.H, respectiv “nerespectarea de către persoane fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții“ se sancționează cu amendă între 500 de lei și 2500 de lei.

1.Numărul alertei: INFO/00112/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: HAZE PROOF MASK

Denumire: KN95 HAZE PROOF MASK

Tipul/numărul modelului: MĂSURĂ DE STRÂNGERE A TURBIDITĂȚII KN95

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism competent.În consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, nu protejează în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piață

Descriere: Mască de filtrare protectoare respiratorie albă KN95, care corespunde FFP2 în conformitate cu standardul EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o cutie albă de carton, care conține 50 unități.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Italia

Tip de alertă: Altele

2. Numărul alertei: INFO/00113/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Doctor Cross

Denumire: Folding protective KN95 mask

Tipul/numărul modelului: KN95

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către un organism competent.Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de organismul european relevant.În consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, nu protejează în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind protecția echipamentelor personale și standardul european relevant EN 149.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: KN95 Mesajul de filtrare de protecție respiratorie KN, corespunzător FPF2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o cutie de carton care conține 10 unități.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Croația

Tip de alertă: Altele

3.Numărul alertei: INFO/00114/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Necunoscut

Denumire: Non-Woven 3 Ply Disposable Face Mask (Non Surgical)

Tipul/numărul modelului: Necunoscut

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către un organism competent.Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de către organismul (european) relevant.În consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, nu protejează în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de filtrare pentru filtre respiratorii cu mască de protecție respiratorie, în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat în ambalaje de carton imprimate.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Polonia

Tip de alertă: Altele

4.Numărul alertei: INFO/00115/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Nion

Denumire: Necunoscut

Tipul/numărul modelului: Necunoscut

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către un organism competent.Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de către organismul (european) relevant.În consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, nu protejează în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de filtrare pentru filtre respiratorii cu mască de protecție respiratorie de categoria FP2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este ambalat în special într-un ambalaj din plastic, apoi comercializat într-o cutie din carton cu mai multe articole.

Țara de origine: Ucraina

Alertă transmisă de: Polonia

Tip de alertă: Altele

5.Numărul alertei: INFO/00116/20Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: TL

Denumire: KN95 Protective Mask

Tipul/numărul modelului: T — KN95-01

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: TLC2020004001

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către un organism competent.Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de către organismul (european) relevant.În consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, nu protejează în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: KN95 Autometrie de protecție respiratorie cu vitrină de categorie FP2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-un ambalaj de carton tipărit care conține 50 bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Polonia

Tip de alertă: Altele