Ateneul National din Iasi va invita la o noua PREMIERA! „O scrisoare pierduta”, regia Ovidiu Lazar – aceeasi piesa, doua interpretari total diferite

In anul in care Ateneul din Iasi a primit recunoasterea nationala, regizorul Ovidiu Lazar pregateste iubitorilor de teatru o noua premiera! „O scrisoare pierduta", scrisa in anul 1884 de celebrul si iubitul dramaturg roman Ion Luca Caragiale este o piesa inspirata din realitatea secolului al XIX-lea, dar care aduce in fata spectatorilor un univers comic de eterna actualitate. Incepand cu data de 20 aprilie 2019, iesenii sunt invitati la Ateneul National din Iasi pentru un spectacol inedit, realizat intr-o regie clasica, dar intr-o maniera extrem de „actuala". Parte din ineditul demersului regizoral al domnului Ovidiu Lazar consta in rezolvarea scenica a doua personaje cheie ...