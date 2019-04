Ateneul Roman, in mijlocul unui scandal uriaș - Oameni de cultura, in apararea Andrei Dimitriu: 'Vor face loc unui activist PSD-ist'

Mai multe personalităţi ale culturii române din ţară şi din străinătate au semnat o petiţie de susţinere a managerului Filarmonicii "George Enescu", Andrei Dimitriu”, care a primit din partea comisiei MCIN de evaluare o notă insuficientă pentru continuarea activităţii. Oamenii de cultură au adus şi argumente în sprijinul poziţiei lor, conform news.ro. Directorul editurii Vremea, Silvia Colfescu, spune că "în starea de involuţie în care se află societatea noastră nu e de mirare că se vrea înlăturarea unui om care îşi face treaba", iar Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, a scris pe Facebook că "eliminarea lui Andrei Dimitriu din fruntea Ateneului nu poate avea decât o singură finalitate: să facă loc unui activist PSD-ist".

Pentru că Andrei Dimitriu (74 de ani), directorul general al Filarmonicii "George Enescu", a primit, săptămâna trecută, din partea comisiei întrunite la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale un punctaj - 6,48 - insuficient continuării actualului proiect managerial, peste 300 de semnatari ai unei petiţii îl susţin şi îşi arată aprecierea.

Printre susţinători se află personalităţi ale culturii române din ţară şi străinătate: Norman Manea, Ana Blandiana, Stere Gulea, Christian Badea, Irina Iordăchescu, Dan C. Mihăilescu, Victor Rebengiuc, George Banu, Horia Roman Patapievici, Gabriela Adameşteanu, Mircea Cărtărescu, Radu Paraschivescu, Andrei Şerban, Gabriel Liiceanu, Magda Cârneci, Stelian Tănase.

Regizorul Cristi Puiu şi selecţionerul Festivalului Naţional de Teatru, criticul Marina Constantinescu, sunt noile nume care au semnat petiţia de susţinere pentru Andrei Dimitriu.

În urma evaluării, Andrei Dimitriu a depus o contestaţie la Ministerul Culturii. Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Valer Daniel Breaz, a declarat vineri, la o conferinţă de presă, că situaţia actualului manager de la Filmarmonica „George Enescu” va fi decisă după soluţionarea contestaţiei depuse de Andrei Dimitriu în urma evaluării primite.

"Toate măsurile vor filuate conform legii. În fiecare an, are loc o evaluare făcută de o comisie formată din specialişti şi un reprezentant al ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a tuturor directorilor instituţiilor din subordinea ministrului. După evaluarea fiecăruia, se propune un punctaj de comisie. În momentul de faţă suntem într-o procedură datorită faptului că domnul director în cauză a depus o contestaţie la MCIN, care va fi analizată, conform legii, de comisia de contestaţii”, a spus Breaz.

Câţiva dintre oamenii de cultură care au semnat petiţia au argumentat gestul:

"L-am întâlnit şi cunoscut pe domnul Andrei Dimitriu pentru proiectul unei conferinţe la Ateneu. Am apreciat disponibilitatea sa la un discurs despre alte arte decât cea strict muzicală, am apreciat dispobilitatea şi dorinţa

sinceră de a împlini acest proiect care a fost ameninţat de anumite accidente conjecturale. Graţie domnlui Dimitriu el a avut loc şi a avut un real impact în contextul intelecual bucurestean. Domnul Andrei Dimitriu a deschis porţile Ateneului unor intelectuali din România şi altundeva dând instituţiei un statut exemplar de forum cultural. El a apărat muzica în contextul mai vast al unei culturi de epocă. Colaborarea noastră nu a fort perturbată de nici cea mai mică neînţelegere şi, pe fond de încredere reciprocă, ea a fost o reuşită. Şi acum îi mulţumesc”, a mărturisit George Banu, membru de onoare al Academiei Române, profesor dr. la Universitatea Sorbona - Paris, preşedintele Premiului Europa pentru Teatru şi preşedinte de Onoare al Asociaţiei internaţionale a criticilor de teatru.

Silvia Colfescu, editor şi istoric de artă, se întreabă „ce nevoie mai avem de cultură în starea de involuţie în care se află societatea noastră. Nu e de mirare că se încearcă înlăturarea unui om care îşi face treaba”.

"Dintotdeauna Ateneul Român a avut un loc important în viaţa mea. Cu atât mai mult în ultimul deceniu, când, progresiv, activitatea bătrânei instituţii a devenit mai animată şi diversificată, readucând Ateneul la starea lui firească de centru radiant de cultură, aşa cum l-au gândit fondatorii săi. Nu numai concertele, deosebit de interesante, atingând deseori nivelul de eveniment - să amintim numai splendidele concerte-spectacol cu “Parsifal”, sub conducerea lui Christian Badea - au atras numeroşi iubitori ai artei şi ai culturii sub cupola binecunoscutei săli, ci şi lansările de carte, expoziţiile pe variate teme, conferinţele reluând o neuitată tradiţie bucureşteană. Să nu uităm că Sala Mare a fost neîncăpătoare pentru publicul dornic să asculte ideile expuse de personalităţile care au vorbit în cadrul ciclului de conferinţe “Lumea în care trăim”, organizat de editura Humanitas în colaborare cu Filarmonica “George Enescu”. Nu pot să nu leg această nouă vitalitate a instituţiei Ateneului de viziunea largă şi generoasă a celui care a condus Filarmonica în ultimii ani - Andrei Dimitriu. La originea înfloririi unui fenomen cultural se află deseori forţa creatoare a unei personalităţi dornice să se pună în slujba binelui comunităţii sale. Cu atât mai mult mă uluieşte vestea că acestui energic conducător, acestui realizator al atâtor evenimente rămase ca pietre de hotar în amintirea bucureştenilor, i se contestă capacitatea de a rămâne la cârma instituţiei pe care a adus-o la starea de organism viu, implicat deplin în viaţa cetăţii. Nu vreau să mă gândesc că imixiunea politicului are vreun rol în această desfăşurare de fapte - politica trebuie să tacă atunci când arta îşi spune cuvântul. Românii au nevoie de cultură. Au nevoie de oameni care să le faciliteze accesul în lumea valorilor spirituale. Sper că lui Andrei Dimitriu i se vor recunoaşte meritele în aducerea Ateneului în primul plan al vieţii culturale a Capitalei şi că va fi lăsat să-şi ducă la îndeplinire proiectele, spre ridicarea nivelului de civilizaţie al oraşului nostru”.

Soprana Mariana Nicolesco şi criticul de artă Radu Varia: "Prin întreaga sa prestaţie, directorul general al Filarmonicii a demonstrat o înaltă ţinută morală, demnitate, susţinerea necondiţionată şi activă a valorilor europene, toate puse în slujba respectării şi menţinerii statutului primei şi celei mai vechi instituţii muzicale din România. Este de neînţeles cum se poate evalua negativ un an managerial de o asemenea anvergură şi consistenţă. Ne exprimăm dezamăgirea faţă de această situaţie, care denotă o judecată ce nu are nimic de-a face cu criteriile profesionale”.

Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, a scris pe Facebook: “Eliminarea lui Andrei Dimitriu din fruntea Ateneului nu poate avea decât o singură finalitate: să facă loc unui activist PSD-ist. Aşa au procedat guvernanţii şi cu alte instituţii culturale, pe care le-au făcut harcea-parcea”.

Sabin Pautza, prof. univ. dr., compozitor, membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România, al ASCAP (Uniunea Compozitorilor Americani), prim dirijor şi director al Plainfield Symphony Orchestra - SUA, (1987-2012) şi dirijor emeritus pe viaţă al acestei Filarmonici, declară: „Îl cunosc pe domnul Andrei Dimitriu încă din timpul când era preşedintele Societăţii Române de Radiodifuziune şi în ultimii ani, din numeroasele colaborări pe care le-am realizat, ca dirijor invitat al Filarmonicii “George Enescu”. În toţi aceşti ani domnul Andrei Dimitriu s-a dovedit a fi un manager de excepţie, un excelent organizator şi un lider de mare talent al instituţiilor pe care le-a condus. În ultimii ani Filarmonica de Stat “George Enescu” a înregistrat sub conducerea domniei sale succese remarcabile, cu evenimene artistice de mare ţinută legate de aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea Filarmonicii şi a 130 de ani de la inaugurarea Ateneului Român, cât şi de cele legate de Centenarul României Mari. În cei peste 50 de ani de când colaborez în calitate de dirijor, orchestrator şi compozitor cu Filarmonica “George Enescu”, domnul Andrei Dimitriu s-a dovedit a fi cel mai de succes manager al acestei prestigioase instituţii de cultură, prin spiritul său fără egal de organizator, prin diversitatea şi ingeniozitatea evenimentelor de înaltă ţinută susţinute şi prin talentul excepţional de a lucra şi colabora cu numeroşii artişti invitaţi, din ţara sau străinătate. Ca urmare a acestor considerente, mă alătur tuturor celor care i-au apreciat şi preţuit activitatea managerială excepţională a domnului Andrei Dimitriu şi îl susţin şi-l recomandă să fie pe mai departe conducătorul de mare succes care s-a dovedit a fi până acum, al prestigioasei şi celei mai vechi instituţii muzicale din România”.