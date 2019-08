Atentat terorist: O bomba a explodat la o nunta din capitala afgana Kabul (VIDEO)

O bombă a explodat sâmbătă seară la o nuntă din capitala afgană Kabul provocând rănirea a cel puţin 20 de persoane, au declarat oficiali şi serviciile de urgenţă, relatează Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

Explozia, care nu a fost revendicată până acum, s-a produs într-o zonă destinată bărbaţilor dintr-un restaurant pentru nunţi din vestul Kabulului, la ora locală 22.40 (18.10 GMT).

Un spital de urgenţă din Kabul a anunţat că 20 de persoane rănite au fost aduse de ambulanţe.



"Din nefericire, explozia a provocat victime civile", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi. El a estimat numărul răniţilor la câteva zeci şi a precizat că în prezent sunt adunate informaţii.



Martorii susţin că nunta era una organizată în cadrul minorităţii şiite a hazarilor. Musulmanii suniţi militanţi, inclusiv talibanii şi Stat Islamic, i-au atacat în repetate rânduri pe hazarii şiiţi din Afganistan şi Pakistanul vecin în decursul anilor.



În urmă cu trei săptămâni, un atacator sinucigaş taliban a ucis 14 persoane şi a rănit 145, tot în vestul Kabulului, un atac despre guvernul a estimat că ridică întrebări privind angajamentul militanţilor pentru pace, în pofida faptului că în prezent se aşteaptă încheierea unui acord cu SUA.

SUA şi insurgenţii talibani au afirmat că s-au făcut progrese în convorbirile axate pe retragerea trupelor americane din Afganistan în schimbul unor garanţii de securitate din partea talibanilor.



În jur de 20.000 de soldaţi străini, majoritatea americani, se află în Afganistan în cadrul unei misiuni NATO conduse de SUA pentru a instrui, asista şi consilia forţele afgane. În acelaşi timp, unele trupe americane efectuează operaţiuni de combatere a terorismului.

