Atentie, declaratii SOCANTE facute de Decanul Facultatii de Teologie: Femeile violate raman insarcinate doar daca le-a placut...

Preotul Vasile Raduca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vasile Raduca, prodecanul Facultatii de Teologie si secretar al Comisiei de Bioetica a Patriarhiei Romane, a facut afirmatii controversate si discriminatorii despre sex, viol si musulmani in emisiunea difuzata in 27 mai, la Radio Trinitas si reclamata de ascultatori, potrivit site-ului paginademedia.ro. El a spus: "cand e vorba de viol, este vorba de un viol la care au consimtit persoanele respective" sau "in islam, femeia este considerata o lighioana". Preotul Vasile Raduca a raspuns mai multor ascultatori: "Va rog sa retineti, sunt rarisime cazurile cand violul se soldeaza cu graviditate. Cand se soldeaza cu graviditate, sunt mai multe cauze: fie ca este vorba de un vio ...