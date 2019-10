Atentie! Iasul va fi, de astazi, zona ZERO a literaturii europene! Incepe FILIT 2019

FILIT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iasul va fi, de astazi, pana pe data de 6 octombrie, in zona zero a literaturii europene. Incepe Festivalul International de Literatura si Traducere din Iasi (FILIT) La aceasta editiei vor fi prezenti si nelipsitii scriitori straini: Richard Ford (SUA), Mihail Sîskin (Rusia), Maria Duenas (Spania), Mathias Enard si Lionel Duroy (Franta), Sjon (Islanda), Kim Leine (Danemarca), Herman Koch (Olanda), Asli Erdogan (Turcia), Ahmed Saadawi (Irak), Svetislav Basara (Serbia), Drago Jancar (Slovenia), Genevieve Damas (Belgia), Faruk Šehic (Bosnia si Hertegovina). Lista scriitorilor romani Pasionatii de literatura vor avea ocazia sa se intalneasca cu scriitori romani, la Casa Filit, in ansamblul pavil ...